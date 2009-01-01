Населенное место

Игнатковцы, ф. (Скосыревой), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 44, у. гор. 30 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Радзивонишки 8 в.