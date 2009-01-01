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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Игнатковцы, ф. (Скосыревой), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 44, у. гор. 30 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Радзивонишки 8 в.
Игнатковцы, ф., жит. 301 (156 м. 135 ж.), дес. 320, у. гор. 28 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Радзивонишки 7 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Игнатковцы69
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Игнатковцы66