село Покрово-Васильевка, село Покрово-Васильевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Покрово-Васильевка

Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1460Покровское (Нероново), с. вл.при р. Польном Воронеже.702079319289Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Покровско-Васильевская волость
600. Покровско-Васильевское (Нероново), село бывшее владельческое, при реке Польн. Воронеже, дворов 111, жителей 792, волостное правление (уездный город в 70 верстах), це Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Покровско-Васильевская волость
село Нероново«Старо Юрьевское» п.-т. отделение7525

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Покровско-Васильевская волость
село Покровско-Васильевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сосновский район
79023Покрово-Васильевкасело53°24'41°02'N-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеярославский сельсовет
68634408121с Покрово-Васильевкасело
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