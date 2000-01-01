село Новокраснянка, село Новокраснянка — Familio

Новокраснянка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2317Новая Краснянка, слоб. каз.при рч. Красной.906841013981371Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Ново-Глуховская волость
505. Ново-Краснянка, слобода бывшая государственная, при речке Мечетной, дворов 604, жителей 3410, церковь православная, школа, 8 лавок, 4 ярм. — в вербн. нед., преплов., Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13098Новокраснянкаселоцентр сільської радир-н Кремінськийсільрада Новокраснянська
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