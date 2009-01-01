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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
С. Хизово50Мар. Шаревич с детьми156837
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
404. Хизов, село бывшее владельческое, при реке Добриче, дворов 65, жителей 507, церковь православная, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
16Село Хизовопроселочнойр. ДобручХизовскому с. о. церк. земли132 2431 6446 7Хизовского прав. 9040
48Фол. Хизовпроселочнойреч. Сеге и оз. дв. Л. М. Черепановой, пр. 3710Рисковского пр. 9040
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Хизов441
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Хизов157