агрогородок Хизов, Кормянский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Хизов

Кормянский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
С. Хизово50Мар. Шаревич с детьми156837

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Довская волость
404. Хизов, село бывшее владельческое, при реке Добриче, дворов 65, жителей 507, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Довская волость
16Село Хизовопроселочнойр. ДобручХизовскому с. о. церк. земли132 2431 6446 7Хизовского прав. 9040
48Фол. Хизовпроселочнойреч. Сеге и оз. дв. Л. М. Черепановой, пр. 3710Рисковского пр. 9040

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Кормянский район, Староградский сельсовет
д Хизов441

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Кормянский район, Староградский сельсовет
аг. Хизов157

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