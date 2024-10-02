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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разделе земли между крестьянами с. Замошье Лежголовской волости, Гдовского уезда И. Юдиной и Ф. Степановым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
По жалобе крестьянина д. Замошья Ложголовской волости Гдовского уезда М. Петрова на земского начальника. 1910–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1022Замошье 1-е, д. вл.при колодце.8045152638Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Замошье д.885 стан15102 участок16почтовое отделение Козья Гора.