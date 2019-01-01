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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Главный комитет об устройстве сельского состояния. О рассрочке крестьянам села Промклева Болдыжской волости, Дмитровского уезда Орловской губернии недоимки выкупных плате Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1181Прошклево (Поповка), с. вл.при рч. Прошкиной.61454278271Церковь православная 1. Мельница. Маслобоень 12.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
306. Прошклево (Поповка), село бывшее владельческое, дворов 59, жителей 590, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Промклево (село)7Дмитровск
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62744Промклевосело52°28'с.ш.35°04'в.д.N-36-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54612402106с Промклевосело