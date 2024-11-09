посёлок городского типа Харагаули, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014) — Familio

Харагаули

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
ხარაგაული
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Орджоникидзевский район
поселок городского типа Орджоникидзе2275451

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
იმერეთი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
დაბა ხარაგაულიBorough KharagauliМужчин: 879. Женщин: 1086. Всего: 1965.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.