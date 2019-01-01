село Петино, село Петино, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Петино

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
243Богословское (Верхнее Малышево, Петино), с. каз. и вл.при р. Доне.171663268315Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Девицкая волость
20. Богословское (Петино, В. Малышево), село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 132, жителей 869, церковь православная, салотопня.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Девицкая волость
Богословское (Петино, Верхнее Малышаво). и Богословское (собст.) б. О. П. Соколовой. и Устье (быв. Дмитриева).792селоБогослов1521113

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
7877Петиносело51°35'с.ш.39°00'в.д.M-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Петинское сельское поселение
20656444101с Петиносело
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