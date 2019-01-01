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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
243Богословское (Верхнее Малышево, Петино), с. каз. и вл.при р. Доне.171663268315Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
20. Богословское (Петино, В. Малышево), село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 132, жителей 869, церковь православная, салотопня.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Богословское (Петино, Верхнее Малышаво). и Богословское (собст.) б. О. П. Соколовой. и Устье (быв. Дмитриева).792селоБогослов1521113
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7877Петиносело51°35'с.ш.39°00'в.д.M-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656444101с Петиносело