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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3063Верхняя Покровка, слоб. каз.при овраге Сухой Плотвы.1060197631589Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
665. Верхне-Покровка (Казначеевка), слобода бывшая государственная, дворов 244, жителей 1700, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, почт Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13567Верхня Покровкаселоцентр сільської радир-н Старобільськийсільрада Верхньопокровська