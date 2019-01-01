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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
178Волынь, с. вл.при р. Митинке.21876215230Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Села Волынь и Митинское. Д. Марково и Бортное45Кн. Г. П. Волконский354482
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
34. Волынь, село бывшее владельческое, дворов 127, жителей 685, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, кирпичный завод. В Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Волынь525801201134351937027221сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Волынь Верхняя село6548при речке Волынке5919218938123——волостн. правл.Церк. кам., каз. вин. лав
Волынь бар. Притвиц влад. усадьба6549—11223——волостн. правл.Шк. дер., ярм. и кварт. вол. пр., отхож. пром. на заработ.
С. Волыни пос. церковн. причта6550—881623——волостн. правл.
Волынь Аникеевой влад. усадьба6551—52723——волостн. правл.
Волынь Нижняя село г. Г. Богданович и Беловодской65527321323044323——волостн. правл.Отхож. промыс на зараб.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
328940Волыньсело54°46'с.ш.39°37'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627424176с Волыньсело