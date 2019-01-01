село Волынь, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Волынь

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
178Волынь, с. вл.при р. Митинке.21876215230Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Села Волынь и Митинское. Д. Марково и Бортное45Кн. Г. П. Волконский354482

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Волынская волость
34. Волынь, село бывшее владельческое, дворов 127, жителей 685, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, кирпичный завод. В Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Волынская волость
село Волынь525801201134351937027221сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Волынская волость
Волынь Верхняя село6548при речке Волынке5919218938123волостн. правл.Церк. кам., каз. вин. лав
Волынь бар. Притвиц влад. усадьба654911223волостн. правл.Шк. дер., ярм. и кварт. вол. пр., отхож. пром. на заработ.
С. Волыни пос. церковн. причта6550881623волостн. правл.
Волынь Аникеевой влад. усадьба655152723волостн. правл.
Волынь Нижняя село г. Г. Богданович и Беловодской65527321323044323волостн. правл.Отхож. промыс на зараб.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
328940Волыньсело54°46'с.ш.39°37'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Истобниковское сельское поселение
61627424176с Волыньсело

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