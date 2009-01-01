деревня Мёдухов, Октябрьский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Мёдухов

Октябрьский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Лясковичская волость
Медухово, поселок3233225827
Медухов, застенок115103225827

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Октябрьский район, Поречский сельсовет
д Медухов18

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Октябрьский район, Поречский сельсовет
д. Мёдухов18

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