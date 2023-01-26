деревня Дуброво, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Дуброво

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Лукомльская волость
2Дер. Дубровотрактер. ЛукомкеДубровскому с. о. 298084Почаевичск. пр. 13036
96Фол. Дубровопроселкер. Лукомкедв. К. К. Длужневскому, кат. 156Черейского р.-к. 12338

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
д Дуброво45

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
д. Дуброво25

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