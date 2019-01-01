железнодорожная станция Чудово-3, Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Чудово-3

Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Чудовская волость
94Чудово станция (пслк.)2-го стана, 2-го зем. уч.Чудовского6363нет сведений.нет сведений.нет сведений.7022земледелиеж. д. служ.Новгородская железная дорога, река Кересть.рекаБлиз ст. Чудово, кож. лав., 4 мелочные лавки, 2 мануфактурные лавки, 4 чайных, 1 тракт., смежна с Цемент. звд. и с Франко-Русским.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Чудовский район
59555Чудово-3ж.-д.ст.(нп)59°10'00"31°41'00"O-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение
49650430236ж/д ст Чудово-3железнодорожная станция

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