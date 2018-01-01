деревня Уткино, город областного значения Бор, Нижегородская область (на 2018) — Familio

Уткино

город областного значения Бор, Нижегородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
3887Уткино, д. вл.при болоте и колодцах.4821326889

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Дроздовская волость
999. Уткина, деревня бывшая владельческая, дворов 35, жителей 158, почтовая станция

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Дроздовская волость
д. Уткино2244127

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Кантауровская волость
Уткино дер.681Уткинский262Уткин. п/о64127

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Бор
19157Уткинодеревня56°32'44°01'O-38-125

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