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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1391Подворгольское, с. каз. и вл.при верховье рч. Воргла.4020137709719Церковь православная 1. Ярмарка. Фабрика веревочная. Мельница. Маслобойня. Крупорушня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
468. Подворгольское, село бывшее государственное, при речке Ворголе, дворов 228, жителей 1510, церковь православная, школа, лавка, ярмарка 21-го и 23 мая, станция железно Показать все