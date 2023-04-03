село Подворгольское, Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Подворгольское

Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1391Подворгольское, с. каз. и вл.при верховье рч. Воргла.4020137709719Церковь православная 1. Ярмарка. Фабрика веревочная. Мельница. Маслобойня. Крупорушня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Предтеченская волость
468. Подворгольское, село бывшее государственное, при речке Ворголе, дворов 228, жителей 1510, церковь православная, школа, лавка, ярмарка 21-го и 23 мая, станция железно Показать все

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