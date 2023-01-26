агрогородок Присно, Ветковский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Присно

Ветковский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Дудичская волость
408. Присно, село бывшее владельческое, дворов 142, жителей 791, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Дудичская волость
10Село Приснопроселочнойр. НетровлеПриснянск. с. о. 226782818Приснянск. пр. 14390

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ветковский район, Приснянский сельсовет
д Присно486

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ветковский район, Приснянский сельсовет
аг. Присно297

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