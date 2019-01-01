село Высокое, село Высокое, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Высокое

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2309Высокое, с. вл.при р. Свапе.502660287309Церковь православная 1. Маслобоень 9.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Студенецкая волость
697. Высокое, село бывшее владельческое, при речках Свапе и Белом Немеде, дворов 162, жителей 1164, церковь православная, школа

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Красно-Клинская волость
Высокое (село)24Тросна

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
63981Высокоесело52°16'с.ш.35°40'в.д.N-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Пенновское сельское поселение
54654425106с Высокоесело
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