село Решетино, село Решетино, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Решетино

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Решетино Мочалейской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4639.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1761Решетино (Ногаевка), д. каз.при пруде.3240158478516Мечетей магометанских 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Мочалейская волость
981. Решетина, деревня бывшая государственная, дворов 210, жителей 1417, 2 мечети, кожевенный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
47336Решетиносело53°13'43°38'N-38-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Решетинский сельсовет
56654412101с Решетиносело
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