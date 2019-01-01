село Хуландой, Шаройский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Хуландой

Шаройский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Терская область, Грозненский округ, Хулундоевская старшинство
селение Хулундой1782123388354742

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Шаройский муниципальный район, Хуландойское сельское поселение
96691409101с Хуландойсело

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