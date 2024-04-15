деревня Поповка, деревня Поповка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Поповка

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Красно-Пахорская волость
Село Воскресенское2510Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Апрелевка. 14
Имение М. П. Клинской, при с. Воскресенском2510Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Апрелевка. 15

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
41572Поповкадеревня55°31'с.ш.37°13'в.д.N-37-015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close