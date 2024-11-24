деревня Слизениха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Слизениха

Мошенской муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Усть-Рецкой церкви. Список архивных дел по Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Д. Слизениха, Вепрева, Козлова и Щетинова54Мих. Ник. Ханыков111446

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Васильевская волость
192. Слизениха, деревня бывшая владельческая, дворов 28, жителей 150, волостное правление (уездный город в 45 верстах), часовня, школа, з. п. стнц. В 3 верстах — церковь Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Васильевская волость
село Слезениха2241096057753256127045265[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Васильевская волость
57Слизениха (дер.),4-го стана, 4-го зем. уч.Слизенихского и Ручьевского2529676212945+3земледелиеЧасовня, волостное правление, кв. урядн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Мошенской район
59925Слизенихадеревня58°37'00"34°25'00"O-36-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское поселение
49624422371д Слизенихадеревня

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