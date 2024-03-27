село Бредихино, село Бредихино, Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Бредихино

Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о спорной земле граждан с. Бредихино Бредихинской волости Новосильский уезд Морозовых. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 2. Дело 4.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3085Никольское (Бредихино), с. вл.при р. Зуше.362056288262Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Бредихинская волость
808. Никольское (Бредихино), село бывшее владельческое, при реке Зуше, дворов 60, жителей 465, церковь православная, часовня, школа, конн. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Корсаковский район
63129Бредихиносело53°14'с.ш.37°20'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Корсаковский муниципальный район, Парамоновское сельское поселение
54626425106с Бредихиносело
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