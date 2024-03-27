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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о спорной земле граждан с. Бредихино Бредихинской волости Новосильский уезд Морозовых. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 2. Дело 4.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3085Никольское (Бредихино), с. вл.при р. Зуше.362056288262Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
808. Никольское (Бредихино), село бывшее владельческое, при реке Зуше, дворов 60, жителей 465, церковь православная, часовня, школа, конн. з.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63129Бредихиносело53°14'с.ш.37°20'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54626425106с Бредихиносело