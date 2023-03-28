слобода Шипицыно, Иркутский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Шипицыно

Иркутский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Ново-Удинская волость
682Шипицынское сл.крестьяне479
682Шипицынское сл.поселенцы83

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Иркутский округ, Усольский район, Шипицинский сельсовет
Шипицино, с.-сов., шк. 1, лавка о. п.1483103селор. Уда 17764096104200Русские2772772323

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