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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
438. Полесье, село бывшее владельческое, при реке Ковпите, дворов 86, жителей 503, волостное правление, церковь православная, школа, 3 ветрянных мельницы, торжок 9 мая, 2 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Полесье984112251799827522780553218
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
7Село Полесье, в нем Полесское волостное правлениеторг. тр. р. КолтитеПолесскому общ. кр. пр. церк. земли152 3567 6528 10Полесского св.-Николаевск. пр. 12085
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Полесье424
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Полесье233