агрогородок Полесье, Чечерский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Полесье

Чечерский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Полесская волость
438. Полесье, село бывшее владельческое, при реке Ковпите, дворов 86, жителей 503, волостное правление, церковь православная, школа, 3 ветрянных мельницы, торжок 9 мая, 2 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Полесская волость
село Полесье984112251799827522780553218

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Полесская волость
7Село Полесье, в нем Полесское волостное правлениеторг. тр. р. КолтитеПолесскому общ. кр. пр. церк. земли152 3567 6528 10Полесского св.-Николаевск. пр. 12085

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Чечерский район, Полесский сельсовет
д Полесье424

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Чечерский район, Полесский сельсовет
аг. Полесье233

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