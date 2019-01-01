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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Наряд с именным списком беженцев, водворенных в пределах с. Петровского Красно-Хуторской волости Борисоглебского уезда. 1915 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Дело по прошению отставного рядового из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Еремея Никифоровича Никифорова о назначении пенсии. 1914–1915 гг. // Гос. архив Показать все
Дело об освидетельствовании в трудоспособности нижнего чина из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Семена Николаевича Корчагина. 1915–1916 гг. // Гос. архи Показать все
Дело об освидетельствовании в трудоспособности нижнего чина из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Григория Сергеевича Кудинова. 1915–1916 гг. // Гос. архи Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Петра Васильевича Панкова о назначении ему пенсии от казны. 1915 г. // Гос. архив Вороне Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Тимофея Ефимовича Куликова. 1916–1918 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
Дело по ходатайству крестьянина села Петровского Красно-Хуторской волости Василия Казьмича Занякова. 1917 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-90. Опись 5. Дело 5 Показать все
Дело по ходатайству крестьянина села Петровского Красно-Хуторской волости Тимофея Петровича Кондрахина. 1917–1918 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-90. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
612Петровское (Кошелево), с. вл.при рч. Вороне.642099378405Церковь православная 1. Ярмарка. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
220. Петровское (Кошелево), село бывшее владельческое, при реке Вороне, дворов 155, жителей 796, церковь православная, ярмарка
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Петровское«Уваровское» п.-т. отд.647
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288753Петровскоесело51°56'42°20'M-38-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68618415126с Петровскоесело