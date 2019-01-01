село Петровское, село Петровское, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Петровское

Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Наряд с именным списком беженцев, водворенных в пределах с. Петровского Красно-Хуторской волости Борисоглебского уезда. 1915 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Дело по прошению отставного рядового из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Еремея Никифоровича Никифорова о назначении пенсии. 1914–1915 гг. // Гос. архив Показать все
Дело об освидетельствовании в трудоспособности нижнего чина из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Семена Николаевича Корчагина. 1915–1916 гг. // Гос. архи Показать все
Дело об освидетельствовании в трудоспособности нижнего чина из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Григория Сергеевича Кудинова. 1915–1916 гг. // Гос. архи Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Петра Васильевича Панкова о назначении ему пенсии от казны. 1915 г. // Гос. архив Вороне Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Петровского Красно-Хуторской волости Тимофея Ефимовича Куликова. 1916–1918 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
Дело по ходатайству крестьянина села Петровского Красно-Хуторской волости Василия Казьмича Занякова. 1917 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-90. Опись 5. Дело 5 Показать все
Дело по ходатайству крестьянина села Петровского Красно-Хуторской волости Тимофея Петровича Кондрахина. 1917–1918 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-90. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
612Петровское (Кошелево), с. вл.при рч. Вороне.642099378405Церковь православная 1. Ярмарка. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Краснохуторская волость
220. Петровское (Кошелево), село бывшее владельческое, при реке Вороне, дворов 155, жителей 796, церковь православная, ярмарка

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Красно-Хуторская волость
село Петровское«Уваровское» п.-т. отд.647

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мучкапский район
288753Петровскоесело51°56'42°20'M-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мучкапский муниципальный район, Сельское поселение Краснокустовский сельсовет
68618415126с Петровскоесело
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