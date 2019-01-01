село Ленино, село Ленино, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ленино

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
6182Новопаинское, сел.при ключах.7535345360Церковь православная 1. Волостное правление. Торжков 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Новопаинская волость
1503. Новопаинское (Кумяшы), село бывшее владельческое, при речке Пае, дворов 40, жителей 150, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, шко Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Новопаинская волость
1) с. Новопаинское, на р. Пае, церк., зем. шк., зем. библ., вол. правл., зем. ст., больница, баз. по понедельникам, ярм.: 19 янв., 9 мая и 22 октябряКулямское общество152930Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские77

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Новопаинская волость
село Новопаинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
736067Лениносело58°10'00"55°33'00"O-40-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Чайковское сельское поселение
57634410121с Лениносело
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