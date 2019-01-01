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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6182Новопаинское, сел.при ключах.7535345360Церковь православная 1. Волостное правление. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1503. Новопаинское (Кумяшы), село бывшее владельческое, при речке Пае, дворов 40, жителей 150, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, шко Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Новопаинское, на р. Пае, церк., зем. шк., зем. библ., вол. правл., зем. ст., больница, баз. по понедельникам, ярм.: 19 янв., 9 мая и 22 октябряКулямское общество152930Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские77—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Новопаинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
736067Лениносело58°10'00"55°33'00"O-40-064
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57634410121с Лениносело