село Петушки, село Петушки, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Петушки

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. Григория Филиппова Колегалова и Макара Сидорова Рязанцева на постановление Показать все
Дело по жалобе крестьян с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. Антона Александрова Пищакова и поверенного Семена Кузьмина Васильчикова - Михаила Захарова Васильчикова Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и копия плана на Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 191 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Приговор сельского схода, протокол, полевой журнал и повестки землемера Зотова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Петушки Каменской вол. Новосильск Показать все
Дело об освобождении государственных крестьян сельского общества с. Петушки Каменской волости Новосильского у. от уплаты излишне начисленного поземельного налога на 1867 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2971Петушки, с. каз.при рч. Дичне.82090439448Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Каменская волость
826. Петушки, село бывшее государственное, при речке Дичне, дворов 151, жителей 1217, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
64033Петушкисело52°56'с.ш.37°06'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Петушенское сельское поселение
54643431111с Петушкисело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close