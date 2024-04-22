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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. Григория Филиппова Колегалова и Макара Сидорова Рязанцева на постановление Показать все
Дело по жалобе крестьян с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. Антона Александрова Пищакова и поверенного Семена Кузьмина Васильчикова - Михаила Захарова Васильчикова Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев и копия плана на Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 191 Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Петушки Каменской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Приговор сельского схода, протокол, полевой журнал и повестки землемера Зотова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Петушки Каменской вол. Новосильск Показать все
Дело об освобождении государственных крестьян сельского общества с. Петушки Каменской волости Новосильского у. от уплаты излишне начисленного поземельного налога на 1867 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2971Петушки, с. каз.при рч. Дичне.82090439448Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
826. Петушки, село бывшее государственное, при речке Дичне, дворов 151, жителей 1217, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64033Петушкисело52°56'с.ш.37°06'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643431111с Петушкисело