село Меркула, Абхазская АССР, Грузинская ССР (на 1976) — Familio

Меркула

Абхазская АССР, Грузинская ССР (на 1976)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Маркәыла, მერკულა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Очамчирский район, Меркульский сельсовет
село Меркула2203240863

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