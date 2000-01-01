село Черноглазовка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Черноглазовка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1997Стешино-Черноглазовка (Стешин-Брод), с. вл.при р. Орели.5250101390436Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Стешено-Черноглазовская волость
627. Стешено-Черноглазовка, село бывшее владельческое, при реке Орели, дворов 124, жителей 620, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, шк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Стешино-Черноглазовская волость
село Стешино-Черноглазовка19433383865224742460493416

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Стешино-Черноглазовская волость
1. № по учету земель: 32.Стетино-Черноглазовкабывшие помещичьи2147076651372

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-5133Чорноглазівкаселор-н Юр'ївськийсільрада Чернявщинська

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