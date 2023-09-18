Населенное место

Междуречье, им. (Мирского), р. Хорабровка, жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 780, у. гор. 50 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Георгиевск 10 в.