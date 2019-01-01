деревня Кокорекино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Кокорекино

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина деревни Кокорекино Симской волости Юрьевского уезда, М. В. Борисова о желании его приобрести в собственность из имения госпожи Демидовой, уча Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Кокорекино Симской волости Юрьевского уезда, Н. В. Борисова о желании его приобрести в собственность из имения госпожи Демидовой, уча Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Кокорекино Симской волости Юрьевского уезда, М. В. Борисова о желании его приобрести в собственность из имения госпожи Демидовой, уча Показать все
Дело по прошению крестьянина Юрьевского уезда Симской волости деревни Кокорекино В. В. Борисова о желании его приобрести из имения бывшего госпожи Демидовой, участок земл Показать все
Дело по заявлению крестьянина Юрьевского уезда Симской волости деревни Кокорекино И. Н. Володеева о продаже ему земли, отрубом из имения банка бывшей госпожи Демидовой. 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6114Кокорякино, д. вл.при рч. Кисте.35352387105

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Стряпково, Кузминско, Иналово, Маймор и Ворогово. Д. Кокорекино, Федосеиха и Петрашково11Ольга Павл. Чечерина671223

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Симская волость
7502Кокорекино деревня27335972512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
308124Кокорекинодеревня56°39'39°21'O-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Симское сельское поселение
17656448151д Кокорекинодеревня

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