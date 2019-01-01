- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина деревни Кокорекино Симской волости Юрьевского уезда, М. В. Борисова о желании его приобрести в собственность из имения госпожи Демидовой, уча Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Кокорекино Симской волости Юрьевского уезда, Н. В. Борисова о желании его приобрести в собственность из имения госпожи Демидовой, уча Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Кокорекино Симской волости Юрьевского уезда, М. В. Борисова о желании его приобрести в собственность из имения госпожи Демидовой, уча Показать все
Дело по прошению крестьянина Юрьевского уезда Симской волости деревни Кокорекино В. В. Борисова о желании его приобрести из имения бывшего госпожи Демидовой, участок земл Показать все
Дело по заявлению крестьянина Юрьевского уезда Симской волости деревни Кокорекино И. Н. Володеева о продаже ему земли, отрубом из имения банка бывшей госпожи Демидовой. 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6114Кокорякино, д. вл.при рч. Кисте.35352387105
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Стряпково, Кузминско, Иналово, Маймор и Ворогово. Д. Кокорекино, Федосеиха и Петрашково11Ольга Павл. Чечерина671—223
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7502Кокорекино деревня27335972512
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
308124Кокорекинодеревня56°39'39°21'O-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17656448151д Кокорекинодеревня