Населенное место

Бояры, ус. (Вышемирского), р. Верховка, жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 0,13, у. гор. 28 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Молодечно 6 в.

Бояры, ус., (Вышемирского), р. Верховка, жит. 1 (— м. 1 ж.), дес. 2, раз. см. предыдущ.