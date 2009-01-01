- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Бояры, ус. (Вышемирского), р. Верховка, жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 0,13, у. гор. 28 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Молодечно 6 в.
Бояры, ус., (Вышемирского), р. Верховка, жит. 1 (— м. 1 ж.), дес. 2, раз. см. предыдущ.
Бояры, д., р. Верховка, жит. 134 (70 м. 64 ж.), дес. 111, у. гор. 27 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Молодечно 5 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Бояры110
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Бояры65