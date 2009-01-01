деревня Бояры, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Бояры

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Лебедевская волость
Бояры, ус. (Вышемирского), р. Верховка, жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 0,13, у. гор. 28 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Молодечно 6 в.
Бояры, ус., (Вышемирского), р. Верховка, жит. 1 (— м. 1 ж.), дес. 2, раз. см. предыдущ.
Бояры, д., р. Верховка, жит. 134 (70 м. 64 ж.), дес. 111, у. гор. 27 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Молодечно 5 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Тюрлевский сельсовет
д Бояры110

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Тюрлевский сельсовет
д. Бояры65

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