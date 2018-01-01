село Великие Липняги, село Великие Липняги, Полтавська область (на 2018) — Familio

Великие Липняги

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4319Липняги Большие, д. вл.при безымянном пруде.192088294298Заводов 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Семеновская волость
1075. Большие Липняги, деревня бывшая владельческая, дворов 92, жителей 525, питейный дом, лавка, кзн., 2 ветряных мельницы, крпдрк.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Семеновская волость
4.0Большие Липняги деревняБольше-Липняговское 1-ое крестьян собственников7221201231214391384775

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19309Великі Липнягиселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Липнягівська
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