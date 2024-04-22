деревня Дувалово, деревня Дувалово, Черновско-Николаевская волость, Никольский уезд (на 1881) — Familio

Дувалово

Черновско-Николаевская волость, Никольский уезд (на 1881)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Дувалово Черновско-Николаевской волости Кудреватых и др. на постановление уездного съезда по делу о семейном разделе крестьян Мерминых. 1904 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Дувалово Черновско-Николаевской волости Мершина А. И. на медлительность приведения в исполнение решения о разделе усадебных мест между жал Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5518Дувалово, д. каз.при колодцах.190188104641Почтовая станция.

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Черновско-Николаевская волость
Шувалова188¼
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