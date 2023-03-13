- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Старинки, д., жит. 279 (434 м. 145 ж.), дес. 395, у. гор. 33 в., вол. пр. 28 в., ст. кв. 58 в., ст. ж. д. Княгинин 28 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Старинки-215
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Старинки-233