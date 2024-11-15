село Елизаветовка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Елизаветовка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1523Елисаветовка, с. вл.при оз. Ковалевом.4712284816800Церковь православная 1. Больница. Ярмарок 4. Заводов 7.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Елисаветовская (1-я) волость
484. Елисаветовка, село бывшее владельческое, при болотах Соленом Ноздранаке, дворов 375, жителей 2052, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь правосла Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Елисаветовская волость
1. № по учету земель: 2188.Елисаветовка бывшие помещичьи673244120254466

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3941Єлизаветівкаселоцентр сільської радир-н Петриківськийсільрада Єлизаветівська

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