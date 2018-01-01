село Мишурин Рог, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Мишурин Рог

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1278Мишуринорог (Городок), с. каз.при р. Днепре.351748819172094Церквей православных 2. Ярмарок 6. Переправа чрез р. Днепр.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Мишуринорогская волость
322. Мишуринорог, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 834, жителей 4587, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православных, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Мишуринорогская волость
село Мишуринорог9612071231850549452511074529

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Мишуринорогская волость
1Мишурин-Рогбывшие государственные1388403036937723

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4049Мишурин Рігселоцентр сільської радир-н Верхньодніпровськийсільрада Мишурино-Різька

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