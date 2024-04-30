деревня Большие Шаврята, деревня Большие Шаврята, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Большие Шаврята

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Григорьевская волость
1461. Шавряша (Соломенный Городок), деревня бывшая владельческая, при речке Идесе, дворов 12, жителей 72, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Григорьевская волость
88) д. Шаврята, на р. ИдесеЗинковское общество164445Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и раскольникиРусские809

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
736590Большие Шаврятадеревня58°17'00"55°17'00"O-40-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Постаноговское сельское поселение
57634407141д Большие Шаврятадеревня
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