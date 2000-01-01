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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1275Армянинова (Амзибаш), деревня.при рч. Черной.1242384211260Р. — Часовня. — Мельниц водяных 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
910. Армянинова (Амзибаш), деревня бывшая удельная, при речке Черной, дворов 85, жителей 521, часовня
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Армяниново (Амзибаш), д. при реч. Амзе, церковно-приходская школа, 2 бак. лав., х.-з. маг., прос. дор.1104148414437Земледелие