деревня Новотроицкое, деревня Новотроицкое, Погорельская волость, Красноярский уезд (на 1911) — Familio

Новотроицкое

Погорельская волость, Красноярский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Погорельская волость
1637Ново-Троицкая, д. (п. уч. Моковой, 128 дол.), на рч. Миндерле427412431
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