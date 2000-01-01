село Сорокино, село Сорокино, Барнаульский уезд, Томская губерния (на 1913) — Familio

Сорокино

Барнаульский уезд, Томская губерния (на 1913)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Алтайского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Письмо от заведующего Сорокинским училищем и библиотекой учителя Г. Веригина в совет Общества содействия со сведениями о деятельности народной библиотеки, 27 сентября 190 Показать все
Письмо от заведующего Сорокинским училищем и библиотекой учителя Г. Веригина П.И. Макушину с просьбой прислать подписной лист для сбора пожертвований на библиотеку, 28 се Показать все
Письмо от заведующего Сорокинским училищем и народной библиотекой Г. Веригина Е.И. Макушиной со сведениями о деятельности библиотеки и ее читателях, 16 октября 1911 г. Ис Показать все
Карточка почтовая от заведующего Кытмановской библиотекой К. Кюза Совету общества содействия устройству сельских библиотек-читален в Томской губернии со сведениями о библ Показать все
Письмо от И.П. Федосеева Е.П. Макушиной с просьбой пополнить открытые в Чумышской волости народные библиотеки, 15 апреля 1909 г. Источник: Показать все
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Сорокинском Барнаульского уезда Томской губернии за 1912 г, 1913 г. Источник: Показать все
Письмо от Е. Новоковской Е.П. Макушиной со сведениями о Сорокинской народной библиотеке, 16 марта 1907 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
821Сорокина, д. зав.при р. Чумыше.з.113 л.141волост46113137Церковь православная 1 (строится). Перевоз через р. Чумыш.

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Чумышская волость
1Село Сорокино485108251

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Томская губерния, Барнаульский уезд, Чумышская волость
село Сорокинское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close