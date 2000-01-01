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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Письмо от заведующего Сорокинским училищем и библиотекой учителя Г. Веригина в совет Общества содействия со сведениями о деятельности народной библиотеки, 27 сентября 190 Показать все
Письмо от заведующего Сорокинским училищем и библиотекой учителя Г. Веригина П.И. Макушину с просьбой прислать подписной лист для сбора пожертвований на библиотеку, 28 се Показать все
Письмо от заведующего Сорокинским училищем и народной библиотекой Г. Веригина Е.И. Макушиной со сведениями о деятельности библиотеки и ее читателях, 16 октября 1911 г. Ис Показать все
Карточка почтовая от заведующего Кытмановской библиотекой К. Кюза Совету общества содействия устройству сельских библиотек-читален в Томской губернии со сведениями о библ Показать все
Письмо от И.П. Федосеева Е.П. Макушиной с просьбой пополнить открытые в Чумышской волости народные библиотеки, 15 апреля 1909 г. Источник: Показать все
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Сорокинском Барнаульского уезда Томской губернии за 1912 г, 1913 г. Источник: Показать все
Письмо от Е. Новоковской Е.П. Макушиной со сведениями о Сорокинской народной библиотеке, 16 марта 1907 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
821Сорокина, д. зав.при р. Чумыше.з.113 л.141волост46113137Церковь православная 1 (строится). Перевоз через р. Чумыш.
Список населённых мест Томской губернии на 1911 год
№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
1Село Сорокино485108—251
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сорокинское