деревня Боярское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Боярское

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 368. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8889Боярское, д. каз.при р. Тиксне.52¾103438

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Погореловская волость
1374. Боярское, деревня бывшая государственная, дворов 13, жителей 74, 2 лавки, 2 кожевенных заводов

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Погореловская волость
11БоярскаяУгрюмовское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные522217357

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Тиксненская волость
Боярское12263деревняРусские328179160

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Погореловский сельсовет
Боярское 4980деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 180 км. Летнее: —.2632

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
227880Боярскоедеревня59°42'с.ш.42°02'в.д.O-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Погореловское сельское поселение
19646448106д Боярскоедеревня

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