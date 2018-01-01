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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3362Березовая Рудка, с. вл.при рч. Переводе.2020175652707Церковь православная 1. Заводов 6.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
С. Березовая-Рудка и х. Рибальковщина35Ник. Закревский181—62
С. Березовая-Рудка72Плат. Закревский486—196
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
846. Березовая Рудка, село бывшее владельческое, при речке Переводе, дворов 372, жителей 1362, церковь православная, питейный дом, 2 ветряных мельницы, кирпич., солодов. Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
10.0Березовая Рудка селоБерезово-Рудское крестьян собственников 1-ое1019199169—4536376531290
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19016Березова Рудкаселоцентр сільської радир-н Пирятинськийсільрада Березоворудська