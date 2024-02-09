хутор Крылов, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Крылов

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Мценская волость
746116КрыловхуторСпасскийрк. ЗушаВсего: 3. Крестьянского типа: 3.106165417.24.3Мценск, М.-К. ж. д. : 17,2 км.п.-т. о. Мценск: 17,2 км.

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