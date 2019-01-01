деревня Алекино, деревня Алекино, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Алекино

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Воробьевская волость
8) д. Олекина, при колодцах, распл.Воробьевское общество51011Бывшие государственныеПравославные и единоверцы Русские524
83) д. Олекина, при колодцах, распл.Морчуговское общество71918Бывшие помещичьиЕдиноверцы Русские524

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
735700Алекинодеревня57°59'00"55°29'00"O-40-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Нытвенское городское поселение
57634101136д Алекинодеревня
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