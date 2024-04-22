станция Бабстово, станция Бабстово, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019) — Familio

Бабстово

Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Еврейская автономная область, Ленинский район
199587Бабстовост.(нп)48°07'с.ш.132°26'в.д.M-53-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Еврейская автономная область, Ленинский муниципальный район, Бабстовское сельское поселение
99610405121ст Бабстовостанция
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