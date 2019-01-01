хутор Верхнеегорлыкский, хутор Верхнеегорлыкский, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Верхнеегорлыкский

Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5560Егорлыкский хут., нас. каз.на обоих берегах р. Егорлыка99142357374великороссыправославныеВодяная мукомольная мельница 1На земле общинного владения Николаевской станицы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Шпаковский район
88289Верхнеегорлыкскийхутор44°56'41°52'L-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, Сельское поселение Татарский сельсовет
7658422106х Верхнеегорлыкский#Н/Д
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