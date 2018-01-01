село Чернетчина, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Чернетчина

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1537Чернетчина, с. каз.при р. Орели.704975819932084Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Чернетчинская волость
544. Чернетчина, село бывшее государственное, при лиманах Казацком, Круглом, Парунежном и при речке Заплавке, дворов 620, жителей 3224, волостное правление (уездный город Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Чернетчинская волость
село Чернетчина171198093120338543900775410

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Чернетчинская волость
1. № по учету земель: 629.Чернетчино с х.х. Кременовским, Мосиенковым, Краснопольским и Водянымбывшие государственные1427457545549129

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4354Чернеччинаселоцентр сільської радир-н Магдалинівськийсільрада Чернеччинська

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