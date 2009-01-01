Населенное место

Ермолово, ф. (православной Друйской церкви), спл. р. Запади, Двина, жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 45, у. гор. 50 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бальбиново 18 в.