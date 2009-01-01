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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ермолово, ф. (православной Друйской церкви), спл. р. Запади, Двина, жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 45, у. гор. 50 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бальбиново 18 в.
Ермолово, д., спл. р. Западн. Двина, жит. 111 (60 м. 51 ж.), дес. 165, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ермолово5
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Ермолово1