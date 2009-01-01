деревня Радеж, Малоритский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Радеж

Малоритский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Олтушская волость
136. Радеж, село бывшее владельческое, при урочище Радеж, дворов 63, жителей 743, церковь православная, часовня, школа, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Олтушская волость
РадежСело1110116721Малорыта
РадежИмение51116721Малорыта

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Малоритский район, Олтушский сельсовет
д Радеж485

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Малоритский район, Олтушский сельсовет
д. Радеж249

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